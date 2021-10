CNSU interzice accesul spectatorilor la evenimente sportive. Reacția organizatorilor Transylvania Open

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) este pe punctul de a le strica organizatorilor turneului Transylvania Open toate planurile și proiecțiile financiare.

Vineri, 22 octombrie, CNSU a propus interzicerea totală a spectatorilor la evenimente sportive, începând de luni, 25 octombrie, care este data începerii competiției propriu-zise WTA 250 de la Cluj-Napoca. Pentru a intra în vigoare, propunerea trebuie aprobată de Guvern.

În cazul în care propunerea va fi validată, persoanele care și-au achiziționat tichete de acces vor primi rambursări, dar neplăcerile cauzate de această decizie de ultim moment sunt greu măsurabile.

Astfel, românii ar putea pierde șansa de a o urmări pe viu pe Emma Răducanu tocmai în anul în care a cucerit primul său titlu de mare șlem, dar și oportunitatea de a le urmări pe Simona Halep, Garbine Muguruza sau Paula Badosa, jucătoare din top 20 WTA.

Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open: ”Este o măsură anti-vaccinare!”

"Dragilor, pare că suntem în situația de a juca fără spectatori. În ciuda pregătirilor făcute, a măsurilor luate, toate bazate pe legislația în vigoare, propunerea CNSU de astăzi interzice accesul spectatorilor la evenimente sportive. Indiferent de statusul vaccinării. E o veste care ne-a lăsat fără cuvinte... Ne-am dorit ca acest turneu să fie cu spectatori, chiar dacă am redus capacitatea de la 10.000 la 1.500 de locuri pe zi. Ne-am dorit ca acest turneu să fie cu spectatori, chiar dacă am fost forțați să le spunem copiilor de până în 12 ani că nu putem să îi primim la turneu. Ne-am dorit să ne bucurăm de tenis, să vedem jucătoare de top, să fim alături de partenerii noștri, care la rândul lor au înțeles importanța evenimentului.

CNSU și Raed Arafat au decis că eforturile noastre și ale voastre, de a fi vaccinați și a respecta regulile, nu contează. Au decis că un turneu din circuitul profesionist de tenis pe care l-am obținut extrem de greu, nu contează, deși respectă standarde extrem de riguroase de securitate sanitară - și cele impuse de WTA, și cele impuse de autoritățile din România. În acest moment, chiar credem că interzicerea desfășurării turneului cu spectatori este, de fapt, atât o măsură împotriva campaniei de vaccinare, întrucât nu permite accesul celor vaccinați la eveniment, cât și o măsură care descurajează orice inițiative sau evenimente viitoare. De data aceasta, CNSU a decis că sala va fi goală, deși suntem cu toții vaccinați sau trecuți prin boală, că evenimentul în sine era gândit să respecte toate regulile amintite mai sus,” au comunicat oficialii Transylvania Open pe Facebook.

"În cel de-al 12-lea ceas, rugăm Guvernul României să asigure cadrul legal pentru ca persoanele vaccinate sau cele care au trecut prin boală și sunt în intervalul dintre a 15-a și a 180-a zi de la infectare să aibă acces la eveniment, așa cum am gândit de la început turneul Transylvania Open. Autorițățile locale înțeleg impactul evenimentului și susțin demersurile noastre, dar avem nevoie de ajutorul Guvernului pentru a permite accesul spectatorilor. Am reușit să pregătim cel mai puternic turneu WTA organizat vreodată în România, cu jucătoare de top mondial pe care publicul românesc nu a avut niciodată șansa să îl vadă live, decât la competiții în afara țării. Este un eveniment de interes internațional, în care am investit enorm și la care am lucrat cu sufletul.

Rugăm autoritățile să fie cerebrale privind măsurile pe care le impun pentru organizarea competițiilor sportive. Considerăm că interzicerea accesului populației vaccinate la astfel de evenimente sportive ar fi o lovitură gravă dată organizatorilor de evenimente sportive care sunt deja în derulare și reprezintă o campanie anti-vaccinare. Practic, înțelegem că persoanele vaccinate nu au niciun beneficiu, iar astfel de măsuri nu încurajează sub nicio formă promovarea vaccinării în rândul populației.

Noi am luat absolut toate măsurile de siguranță necesare și suplimentare. Capacitatea sălii a fost redusă de la 10.000 de locuri, la 1.500 de locuri pe zi, tocmai pentru a respecta legea și măsurile de siguranță. Am comunicat din start că fiecare spectator trebuie să stea la o distanță de un scaun unul față de celălalt, iar copii mai mici de 12 ani nu au acces în sală. Nu mai vorbim de faptul că întreg staff-ul și toate persoanele implicate în organizarea și desfășurarea turneului au schema completă de vaccinare și sunt testate. Toate conferințele de presă vor avea loc online, iar jucătoarele nu vor intra în contact direct cu publicul sau reprezentanții media. Am făcut în 2 zile 300 de teste și nicio persoană cu factor de risc nu va intra în zona de desfășurarea a evenimentului.

În ultimele două săptămâni am vândut bilete respectând întru totul legea, doar persoanelor vaccinate și care dețin certificatul verde. Aproape toate biletele sunt vândute.

Implementarea unor măsuri restrictive care interzic accesul publicului la turneu înseamnă o puternică lovitură financiară pentru noi, ca organizatori. Am investit suplimentar sume mari de bani pentru a asigura măsurile de siguranță în contextul pandemiei. Dar nu doar asta ne doare. Am pregătit o mulțime de activități și momente surpriză pentru public pentru a ajuta oamenii să dezvolte un apetit pentru sport și educație sportivă. Ca să nu mai vorbim de faptul că toate jucătoarele îți doresc să joace într-o sală în care să aibă alături fanii.

Autoritățile locale sunt alături de noi și înțeleg importanța acestui eveniment, însă avem nevoie și de colaborarea autorităților centrale,” a mai spus Patrick Ciorcilă, directorul competiției WTA 250 Transylvania Open.