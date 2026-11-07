Marius Șumudică, aproape să semneze în Turcia?! Înlocuitorul lui Rădoi, OUT

Marius Șumudică, aproape să semneze în Turcia?! Înlocuitorul lui Rădoi, OUT Fotbal extern
SPORT.RO
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Gaziantep și-a demis antrenorul.

TAGS:
Marius SumudicaGaziantep
Din articol

Noul sezon competițional l-a găsit pe Mirel Rădoi pe banca celor de la Gaziantep. În ciuda unor rezultate bune, fostul selecționer a fost demis, iar în locul său a fost instalat Orhan Ak.

Orhan Ak, OUT de la Gaziantep

Rădoi a fost demis după 1-2 cu Rizespor, în etapa a 3-a din campionatul turc. Totuși, Gaziantep avea 4 puncte după primele trei partide și se afla în afara locurilor periculoase din clasament.

După plecarea românului a început picajul echipei. Orhan Ak a adunat două victorii, o remiză și șanse înfrângeri, media de puncte pe meci fiind de 0,78. În ultima rundă, Gaziantep a cedat pe teren propriu cu Kasimpașa, scor 0-2.

Eșecul i-a fost fatal lui Orhan Ak, iar clubul a decis să îi rezilieze prematur contractul. Gaziantep ocupă locul 16 în Super Lig, cu 8 puncte acumulate după primele 11 runde.

”MULȚUMIM, ORHAN AK! Colaborarea dintre clubul nostru, Gaziantep Futbol Kulübü, și domnul Orhan Ak, care ocupa funcția de antrenor principal, a încetat de comun acord, fără ca vreuna dintre părți să formuleze pretenții.

Îi mulțumim lui Orhan Ak pentru devotamentul, munca și contribuția sa pe durata activității în cadrul clubului nostru. Îi dorim mult succes lui Orhan Ak și echipei sale în următoarea etapă a carierei”, a transmis Gaziantep, pe Instagram.

Marius Șumudică, aproape de Gaziantep?!

În contextul crizei prin care trece echipa, numele lui Marius Șumudică a apărut în presa din Turcia. Tehnicianul lui CFR Cluj s-a aflat de două ori la conducere lui Gaziantep, iar rezultatele au fost de fiecare dată bune.

Rămâne de văzut dacă se va ajunge la ceva concret, în prezent Marius Șumudică nefiind contactat de către oficialii lui Gaziantep.

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