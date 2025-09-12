Liber de contract din luna iunie, de când s-a despărțit de Rapid, Șumudică este în căutarea unei noi echipe.

Marius Șumudică ar fi bătut palma cu Yunnan Yukun

În ultimele zile, tehnicianul s-a aflat în negocieri cu mai multe echipe, din zona Golfului și din China. În cele din urmă, conform Eurosport, se pare că Marius Șumudică s-a decis și va antrena în China, pe Yunnan Yukun, echipa la care îi va avea sub comanda sa pe Alex Ioniță și pe Andrei Burcă.

Yunnan Yukun a promovat în primul eșalon chinez la finalul sezonului trecut, iar echipa s-a descurcat remarcabil în stagiunea în curs. Echipa ocupă locul opt în clasament, cu 30 de puncte accumulate în 23 de meciuri.

Totuși, în ultimele cinci etape, Yunnan Yukun a obținut o singură victorie, iar șefii clubului s-au decis să îl demită pe Jorn Andersen.

Pentru Șumudică, ar fi prima aventură în China ca antrenor.

