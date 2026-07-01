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Manchester City vrea să îl transfere pe fundașul dreapta francez Malo Gusto (23 de ani) de la Chelsea.

Malo Gusto, dorit de Manchester City

Conducerea formației londoneze solicită în schimbul apărătorului lateral 75.000.000 de lire sterline.

Enzo Maresca, noul manager al lui City după despărțirea de Guardiola, îl apreciază mult pe Malo Gusto.

Chiar și așa, suma de transfer este considerată mult prea mare, informează jurnalistul Fabrizio Romano, pe contul său de X.

Chelsea trebuie să lase prețul mai jos pentru ca mutarea să se concretizeze. În caz contrar, Manchester City se va orienta către alte opțiuni.

Malo Gusto, un fotbalist important la Chelsea

În sezonul trecut, Malo Gusto a adunat 49 de meciuri, trei goluri și cinci pase decisive pentru Chelsea în toate competițiile.

El a intrat, de asemenea, de trei ori ca rezervă pentru naționala Franței la Campionatul Mondial, pentru care a ajuns la 14 selecții în total și patru pase de gol.

Chelsea l-a cumpărat pe Malo Gusto de la Lyon pentru 30.000.000 de euro în ianuarie 2023 și l-a lăsat în Franța până la finalul sezonului 2022-2023.

Gusto s-a alăturat ulterior londonezilor, trecându-și în palmares Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor, ambele în 2025.