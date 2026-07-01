Fostul jucător de la FCSB rupe plasele în Asia. Cifrele lui Malcom Edjouma la noua echipă

Fostul jucător de la FCSB rupe plasele în Asia. Cifrele lui Malcom Edjouma la noua echipă Fotbal extern
SPORT.RO
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Mijlocașul francez Malcom Edjouma, plecat de la FCSB la finele anului 2025, marchează pe bandă în prima ligă chineză, pentru formația Qingdao Hainiu.

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Malcom EdjoumaQingdao HainiuChinaFCSB
Din articol

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani evoluează constant pentru noul său club, reușind să marcheze de patru ori în primele sale 13 apariții pe continentul asiatic. Edjouma a punctat de două ori în ultimele două confruntări ale echipei sale. Unul dintre aceste goluri a fost înscris în victoria obținută cu scorul de 4-2 în fața celor de la Yunnan Yukun, echipă la care sunt legitimați jucătorii români Alexandru Ioniță și Andrei Burcă.

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Malcom Edjouma, la FCSB / Foto Sport Pictures
Malcolm Edjouma / Foto - Gabriel Chirea
Malcolm Edjouma / Foto - Gabriel Chirea
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Dificultăți în clasament pentru Qingdao Hainiu

În ciuda golurilor marcate de mijlocaș, Qingdao Hainiu se află într-o situație dificilă în campionat. După disputarea a 16 etape, formația se clasează pe locul 14, primul care asigură menținerea în prima divizie, având doar 13 puncte acumulate. Această poziție din clasament este cauzată și de o depunctare de 7 puncte dictată de federația chineză, din pricina unor probleme financiare.

Edjouma a ajuns în China din postura de jucător liber de contract, după ce angajamentul său cu FCSB a expirat la 31 decembrie 2025. De-a lungul carierei, francezul a mai evoluat pentru formații precum FC Botoșani, Viitorul Constanța, Bari sau Lorient. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, valoarea actuală de piață a jucătorului este estimată la 800.000 de euro.

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