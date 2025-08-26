Flamengo a surclasat echipa Vitoria cu scorul de 8-0, luni, pe teren propriu, într-un meci din prima ligă braziliană.

Pedro a reuşit un hat-trick, Samuel Lino (foto) a marcat o dublă, celelalte goluri fiind reuşite de Giorgian De Arrascaeta, Luis Araujo şi Bruno Henrique, pe Stadionul Maracana. Potrivit Agerpres, Vitoria a avut posesia mingii doar în 27% din timpul jocului şi a trimis un singur şut pe poartă!

A fost cea mai categorică victorie din prima ligă braziliană din 1984 încoace, de când Vasco da Gama a zdrobit-o pe Tuna Luso cu 9-0. Rezultatul egalează victoria cu 8-0 reuşită de Flamengo contra echipei Fortaleza în 1981, cea mai mare obţinută de club în campionatul naţional.

''A fost un meci fantastic, complet în toate sensurile'', a declarat antrenorul lui Flamengo, Filipe Luis, la conferinţa de presă de după meci. ''Jucătorii s-au distrat pe teren. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost că nu au încetat niciun moment să controleze mingea şi să încerce să o recupereze când au pierdut-o'', a mai spus tehnicianul.

Flamengo conduce în Serie A cu 46 de puncte, cu patru peste următoarea clasată, Palmeiras. Vitoria se află pe locul 17 din 20 de echipe cu 19 puncte.

