"M-am nascut batran si voi muri tanar!" Prima aroganta a lui Zlatan in America dupa ce a fost prezentat oficial la LA Galaxy

Zlatan Ibrahimovic a ajuns la LA Galaxy dupa ce si-a reziliat contractul cu Manchester United.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Zlatan Ibrahimovic, in varsta de 36 de ani, s-a transferat saptamana trecuta la LA Galaxy. Suedezul a fost intampinat ca un erou vineri, la sosirea sa in Los Angeles.

De-a lungul anilor, la LA Galaxy au evoluat staruri precum Landon Donovan, Steven Gerrard, Robbie Keane sau Ashley Cole. Zlatan deja a efectuat primul antrenament si poate debuta azi, impotriva celor de la Los Angeles FC.

Fostul atacant al Suediei s-a confruntat cu o accidentare la genunchi si crede ca are multe de oferit la noua sa echipa. Potrivit The Guardian acesta a declarat:

"Ma simt tanar, ca Benjamin Button. Am fost nascut batran, iar acum voi muri tanar. Nu va faceti griji asupra varstei mele. Cand am ajuns in Anglia toti au zis ca sunt batran si ca vin intr-un scaun cu rotile. Dupa 3 luni, am cucerit Anglia si toti au zis ca zbor. Sunt doar cifre. Stiu foarte bine cat de capabil sunt si stiu ce voi face. Am venit aici ca sa castig. Ma simt incantat. Leului ii este foame", a zis Zlatan.