Atacantul uruguayan Luis Suarez, de la Inter Miami, a fost suspendat şase meciuri după ce a provocat o încăierare la finala competiţiei de fotbal Leagues Cup şi l-a scuipat pe un membru al staff-ului echipei Seattle Sounders, a anunţat Comisia de Disciplină a turneului, relatează AFP.

Suspendarea fostului jucător al echipelor Liverpool şi FC Barcelona ar urma să se aplice la ediţia viitoare a competiţiei care reuneşte cele mai bune echipe din liga mexicană (Liga MX) şi liga nord-americană (MLS), potrivit comisiei. Însă, MLS şi-a ''rezervat dreptul'' se a-i aplica o sancţiune suplimentare, a explicat comisia.

Inter Miami, echipa lui Lionel Messi, multiplul câştigător al Balonului de Aur, a fost învinsă clar în finală de Seattle Sounders, cu 3-0, în această competiţie care reuneşte cele mai bune echipe din Mexic şi liga nord-americană (MLS).

Imediat după fluierul final, Suarez s-a îndreptat grăbit spre mijlocaşul Obed Vargas (Sounders) şi l-a luat de gât, ceea ce a declanşat o încăierare generală, cu jucători şi membri ai staffurilor celor două echipe.

În timpul incidentelor, Suarez a părut că îl scuipă pe unul dintre secunzii echipei din Seattle, conform imaginilor televizate.

Mesajul de ”mea culpa” al lui Luis Suarez



Jucătorul de 38 de ani şi-a cerut scuze într-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

''A fost un moment de mare tensiune şi frustrare, în care imediat după meci lucrurile care nu ar fi trebuit să se întâmple s-au întâmplat, însă asta nu justifică reacţia pe care am avut-o'', a spus atacantul de 38 de ani pe Instagram story, joi. ''Am greşit şi regret sincer'', a mai transmis Suarez.

''Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat şi nu vreau să ratez ocazia de a recunoaşte acest lucru şi să îmi prezint scuzele tuturor celor care s-au simţit răniţi de ce am făcut'', a mai scris sud-americanul în mesaj.

Doi coechipieri de la Inter Miami, Sergio Busquets şi Tomas Aviles, au primit suspendări de două, respectiv trei meciuri, iar un membru al staffului echipei Seattle Sounders, Steven Lenhart, a fost sancţionat cu o suspendare de cinci meciuri.

Luis Suarez, de la mușcături la scuipături



Suarez, fostă glorie a echipelor Liverpool şi FC Barcelona, s-a remarcat în carieră şi prin acte de indisciplină, cum ar fi faptul că şi-a muşcat adversarii în timpul meciurilor, inclusiv pe italianul Giorgio Chiellini la Cupa Mondială din 2014, primind nouă meciuri de suspendare.

În 2011, când era la Liverpool, a fost suspendat opt meciuri pentru că a folosit cuvântul spaniol ''negro'' (negru) la adresa francezului Patrice Evra, la un meci din Liga Campionilor cu Manchester United. Agerpres

