Înaintea confruntării, elvețienii scriu că PAOK este într-o "formă competițională excelentă". Presa din Țara Cantoanelor merge chiar mai departe și își avertizează favoriții: "Grecii aceștia sunt chiar mai buni decât o arată numele". Principalul pericol: "Trebuie să-l oprim pe Konstantelias!".



Răzvan, "garanția stabilității"



Analiaza elvețienilor nu se îndreaptă doar către forma de moment a lui PAOK, care e lider în Grecia și are o serie de șase victorii consecutive în toate competițiile, ci și către antrenor. Sursa menționează că Răzvan Lucescu (56 de ani) a devenit un "mit" la Salonic, iar numele său este "legat indestructibil de paginile de aur" ale istoriei clubului.



Tehnicianul român, revenit pe bancă în 2021, și-a consolidat statutul legendar după eventul istoric din 2019, Cupa din 2018 și titlul câștigat în 2024. Grecii notează că Răzvan, purtând "numele greu" al tatălui său, Mircea Lucescu (80 de ani, selecționerul României), a confirmat că este "garanția stabilității" pentru PAOK.



Reprezentanții Young Boys recunosc calitatea lotului lui PAOK, menționându-i în special pe atacanții Andrija Zivkovic și Kiril Despodov. În final, elvețienii amintesc și de "castelul Toumba", despre care se așteaptă să fie "exploziv" și să funcționeze ca al 12-lea jucător pentru echipa lui Lucescu.

