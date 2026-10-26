Lovitură înainte de acordarea Balonului de Aur: „Șansele starului de a câștiga au crescut cu 408%”

Cunoscuta publicație spaniolă a notat că șansele lui Kylian Mbappe de a câștiga primul Balon de Aur din cariera sa au crescut cu 407,8% în câteva zile!

Kylian Mbappe poate produce surpriza la Londra!

„Șansele starului francez de a câștiga au crescut cu aproape 408%”, a scris Marca.

Concret, datele Berfair evidențiază că Mbappe a ajuns la cea mai mare probabilitate de succes în 2026, de la 4,35% la 22,09%!

Decarul lui Real Madrid a urcat astfel pe locul al doilea, depășindu-l pe Lamine Yamal, rivalul său de la Barcelona, care are un procentaj de doar 12,05%.

Totuși, Harry Kane rămâne principalul favorit, cu o probabilitate de 49,10% de a merge cu prestigiosul trofeu acasă.

Se repetă scenariul din 2024?

Această situație a redeschis dezbaterea despre o posibilă întorsătură de ultim moment, cu un precedent foarte recent care sugerează că nimic nu poate fi exclus: Balonul de Aur din 2024!

Pe atunci, Vinicius părea să aibă premiul la îndemână, dar zvonurile care îl indicau pe Rodri drept câștigător s-au înmulțit chiar în ziua ceremoniei.

Real Madrid a ajuns să-și anuleze călătoria la Paris, aflând că brazilianul nu va fi alesul. Mijlocașul spaniol a ridicat în cele din urmă trofeul.

În momentul de față însă, Harry Kane rămâne principalul favorit, conform informațiilor publicate de spaniolii de la Marca.