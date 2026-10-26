Lovitură înainte de acordarea Balonului de Aur: „Șansele starului de a câștiga au crescut cu 408%”

Lovitură înainte de acordarea Balonului de Aur: „Șansele starului de a câștiga au crescut cu 408%” Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Cu câteva ore înainte de acordarea Balonului de Aur din 2026, Marca a făcut un anunț important cu privire la lupta pentru prestigiosul trofeu.

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Balonul de AurHarry Kanekylian mbappeLamine YamalMarca
Din articol

Cunoscuta publicație spaniolă a notat că șansele lui Kylian Mbappe de a câștiga primul Balon de Aur din cariera sa au crescut cu 407,8% în câteva zile!

Kylian Mbappe poate produce surpriza la Londra!

Șansele starului francez de a câștiga au crescut cu aproape 408%”, a scris Marca. 

Concret, datele Berfair evidențiază că Mbappe a ajuns la cea mai mare probabilitate de succes în 2026, de la 4,35% la 22,09%!

Decarul lui Real Madrid a urcat astfel pe locul al doilea, depășindu-l pe Lamine Yamal, rivalul său de la Barcelona, care are un procentaj de doar 12,05%. 

Totuși, Harry Kane rămâne principalul favorit, cu o probabilitate de 49,10% de a merge cu prestigiosul trofeu acasă.

Se repetă scenariul din 2024?

Această situație a redeschis dezbaterea despre o posibilă întorsătură de ultim moment, cu un precedent foarte recent care sugerează că nimic nu poate fi exclus: Balonul de Aur din 2024! 

Pe atunci, Vinicius părea să aibă premiul la îndemână, dar zvonurile care îl indicau pe Rodri drept câștigător s-au înmulțit chiar în ziua ceremoniei. 

Real Madrid a ajuns să-și anuleze călătoria la Paris, aflând că brazilianul nu va fi alesul. Mijlocașul spaniol a ridicat în cele din urmă trofeul.

În momentul de față însă, Harry Kane rămâne principalul favorit, conform informațiilor publicate de spaniolii de la Marca.

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Trofeul Balonul de Aur/sursa foto: Getty
Balonul de Aur / Foto: Getty Images
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Balonul de Aur 2026, LIVE TEXT pe Sport.ro

Balonul de Aur 2026 va fi acordat luni, pe 26 octombrie, la teatrul „London Palladium”. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei. 

Evenimentul va începe azi, de la ora 22:00, iar Sport.ro va furniza în format LIVE TEXT toate informațiile de la gală. 

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