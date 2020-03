"Lovitura de incepere va fi atunci!" Reactie OFICIALA a UEFA cu privire la amanarea Euro 2020! Ce au spus

UEFA a oferit o reactie oficiala cu privire la desfasurarea EURO 2020.

Isteria coronavirusului este tot mai mare, iar tot mai multa lume se gandeste daca EURO 2020 va fi amanat sau nu. Cei de la UEFA au oferit o reactie oficiala cu privire la acesta situatie si spun ca nu se pune problema ca sa se amane startul competitiei.



"Lovitura de incepere pentru Euro 2020 va fi data pe 12 iunie la Roma. UEFA este in stransa legatura cu autoritatile internationale si locale, relevante in problema coronavirusului, si monitorizeaza evolutia situatiei. Deocamdata, nu este necesara vreo schimbare in programul Euro 2020. Problema ramane in continuare in atentia noastra", au spus cei de la UEFA pentru GSP.

Meciul de deschidere de la EURO 2020 dintre Italia si Turcia, va avea loc pe stadionul Olimpico din Roma, tara care a suferit in prezent cel mai mult de pe urma coronavirusului.