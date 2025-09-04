În noaptea de joi spre vineri, Argentina va înfrunta Venezuela, pe Estadio Monumental din Buenos Aires, în penultima rundă din preliminariile CM 2026. Va fi ultimul meci pe teren propriu din calificări pentru campioana mondială și, cel mai probabil, ultimul joc oficial al lui Messi în Argentina.



Leo Messi, ultimul meci în Argentina?!

Messi a lăsat de înțeles anterior că plănuiește să se retragă de la naționala Argentinei după Cupa Mondială de anul viitor, astfel că pentru fanii sud-americani va fi ultima șansă de a-l vedea jucând acasă pe fotbalistul care a cucerit de 8 ori Balonul de Aur.



La conferința de presă premergătoare partidei Argentina - Venezuela (miercuri, ora 2:30), selecționerul Lionel Scaloni a fost vizibil emoționat și a lăcrimat în momentul în care a vorbit despre Messi. Antrenorul a sugerat că Leo va avea parte ulterior și de un meci de retragere în țara natală.



"Da, este un meci despre care și Leo a spus că va fi emoționant, special, frumos. E ultimul meci din calificări. Trebuie să ne bucurăm de el.



Voi savura acest joc mai mult decât oricine altceva. Sincer, a fost o plăcere să am posibilitatea să-l antrenez. Sper ca și fanii care vor veni la stadion să se bucure de acest joc.



Sunt sigur că nu va fi ultimul meci al lui Messi în Argentina. Dacă va decide asta, vom mai juca unul la momentul potrivit. Este clar că merită așa ceva", a spus Scaloni, citat de ESPN.

