Lovitură pentru fosta campioană a Angliei! A retrogradat oficial în liga a treia

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Leicester a câștigat în 2016 Premier League. Acum se află într-o situație de-a dreptul ridicolă.

TAGS:
Leicester

La zece ani de la câştigarea titlului în Premier League, Leicester a retrogradat în liga a treia engleză, scrie news.ro.

  • Imago1076445910
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După ce a retrogradat în Championship (liga a doua) în sezonul trecut, Leicester a retrogradat oficial în League One (liga a treia) marţi seara, în urma remizei de pe teren propriu (2-2) împotriva echipei Hull City, în ciuda intrării în teren a foştilor jucători din Ligue 1, Jordan Ayew şi Stephy Mavididi.

Cu 42 de puncte şi două etape înainte de final, „Foxes” nu mai pot ajunge pe Blackburn Rovers (49 de puncte), prima echipă care nu riscă retrogradarea.

Ei vor însoţi în Divizia 3 engleză – unde au evoluat doar o singură dată în istoria lor, în sezonul 2007-2008 – echipa Sheffield Wednesday, ultima clasată, condamnată încă din februarie după ce a suferit o penalizare de 18 puncte.

Leicester a fost împovărată de cele 6 puncte care i-au fost retrase, ca sancţiune pentru încălcările financiare comise în trecut.

Pe lângă titlul de campioană a Angliei din 2016, clubul a ajuns în sferturile de finală ale Ligii Campionilor în 2017 şi a câştigat Cupa Angliei în 2021, învingând Chelsea în finală (1-0).

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!