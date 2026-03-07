Legendarul Ballack a rupt tăcerea, după tragedia care i-a schimbat viața: „E prea greu să vorbesc…“

Legendarul Ballack a rupt tăcerea, după tragedia care i-a schimbat viața: „E prea greu să vorbesc…“ Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul internațional german, vicecampion mondial în 2002, a acordat primul interviu, la aproape cinci ani după o tragedie imensă.

TAGS:
Michael Ballacktragedie

Este o tragedie care a emoţionat întreaga Germanie. În august 2021, Michael Ballack (49 de ani), fost căpitan al Bayern München şi al echipei naţionale, şi-a pierdut fiul, pe Emilio. Acesta a murit la vârsta de 18 ani într-un tragic accident cu ATV-ul.

Cinci ani mai târziu, fostul mijlocaş, foarte emoţionat, a acceptat să acorde un interviu canalului Sky, în care a vorbit despre durerea sa încă imensă.

Este dificil. Foarte dificil. Este dificil pentru că nu ne putem imagina ce simte o persoană care trece printr-o astfel de încercare. Nici măcar nu putem descrie în cuvinte. Este ca un proces de reprimare, de negare. Fiecare îl trăieşte diferit”, a mărturisit el. „Mi-e foarte greu să vorbesc despre el (n.r. - băiatul său decedat). Aş vrea să spun mai multe, dar e prea greu. De aceea, reprim totul. Mă tulbură prea mult”, a repetat Ballack, cu lacrimi în ochi.

Cum reuşim să rezistăm zi de zi? Datorită lucrurilor care ne motivează, munca, familia, ceilalţi fii ai noştri (n.r. - Louis şi Jordi), încercăm să facem faţă. Am făcut tot ce am putut până acum”, a adăugat fostul căpitan al Germaniei, potrivit news.ro. Ballack a afirmat că este extrem de „recunoscător” pentru sprijinul primit după această tragedie. „Ne iubim copiii mai mult decât orice şi vrem să le oferim stabilitate, căldură şi siguranţă. Aceasta este responsabilitatea unui părinte”.

Cvadruplu campion al Germaniei cu Kaiserslautern şi Bayern München, campion al Angliei cu Chelsea, dar şi dublu finalist al Ligii Campionilor cu Bayer Leverkusen (2002) şi Chelsea (2008), al Cupei Mondiale (2002) şi al Euro (2008) cu Germania, Ballack şi-a încheiat cariera în 2012, la 36 de ani. De atunci, el a devenit consultant pentru televiziunea germană.

