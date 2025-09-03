Nerazzurrii au deschis scorul prin Denzel Dumfries după doar 17 minute, dar oaspeții au marcat de la 11 metri prin Davis, în minutul 29, și au restabilit egalitatea. Davis a contribuit și la golul prin care Atta a stabilit scorul final în minutul 40.

Arrigo Sacchi, sfat pentru Cristi Chivu

Legendarul Arrigo Sacchi a vorbit pentru Gazzetta dello Sport despre criticile primite de Cristi Chivu și a transmis că antrenorul român nu poate fi apreciat de fanii lui Inter dacă echipa sa pierde pe teren propriu în fața unei formații mai slab cotate.

Sacchi i-a dat un sfat antrenorului român. În opinia legendarului antrenor al lui AC Milan, Interului lui Cristi Chivu îi lipsește armonia și echilibrul.

”Este inevitabil. Dacă ești antrenorul lui Inter și pierzi acasă cu Udinese, nu pot exista aplauze. Interul lui Chivu este la jumătatea drumului: nu e clar dacă este echipa lui sau încă echipa lui Inzaghi. Este nevoie de răbdare.

Îmi permit să-i sugerez lui Chivu un singur lucru: să facă tot posibilul pentru a intra în mintea jucătorilor săi și să-i convingă să urmeze drumul pe care el l-a trasat. Duminică, împotriva lui Udinese, am văzut o echipă lipsită de armonie și de echilibru. Armonia și echilibrul stau la baza oricărei mari echipe”, a spus Arrigo Sacchi, citat de TuttoMercatoWeb.

Arrigo Sacchi, convins că Scudetto merge la Napoli

Întrebat ce echipă va deveni următoarea campioană a Italiei, Arrigo Sacchi este de părere că Scudetto va rămâne la Napoli, campioana en-titre.

”Nu sunt ghicitor de meserie și, când eram prin preajmă, n-am făcut niciodată 13 la TotoCalcio. Dar îmi voi asuma un risc și voi spune Napoli. Nu cred că voi fi departe de adevăr”, a mai spus Sacchi.

