Legenda MLS a scris istorie la 12 echipe diferite, iar la 41 de ani a spus adio fotbalului: „Dispar!”

Atacantul Kei Kamara, al doilea marcator din istoria ligii nord-americane (MLS), și-a anunțat retragerea din activitate la 41 de ani, după o carieră care s-a întins pe exact două decenii.

Fotbalistul originar din Sierra Leone a ales să facă publică decizia prin intermediul unui videoclip postat pe rețeaua X. Cu o prezență constantă în fotbalul de peste ocean încă din 2006, Kamara a lăsat în urmă cifre greu de egalat și o moștenire solidă în sportul american.

„Nu am jucat niciodată pentru o singură stemă. Am jucat din dragoste pentru joc”, a spus jucătorul.

Un parcurs record pe tărâm american

De-a lungul anilor, atacantul a evoluat pentru 12 echipe diferite, stabilind un record absolut pentru campionatul nord-american. A strâns 464 de meciuri în sezonul regulat, împărțind locul al treilea în topul aparițiilor din toate timpurile cu Dax McCarty, fiind depășit la acest capitol doar de Kyle Beckerman. Cu 147 de goluri înscrise, el ocupă poziția a doua în ierarhia marcatorilor, în spatele lui Chris Wondolowski (171 de reușite).

Kamara și-a început drumul în MLS fiind ales în prima rundă de draft de Columbus Crew. Ultimul său club a fost FC Cincinnati, unde a activat pe parcursul anului 2025. Printre echipele bifate în carieră se numără și Chicago Fire, Colorado Rapids, Houston Dynamo sau Vancouver Whitecaps.

Palmaresul său include două trofee U.S. Open Cup, cucerite alături de Sporting Kansas City în 2012 și de LAFC în 2024. Totodată, a fost inclus de două ori în echipa All-Star a ligii (2015, 2023) și o dată în formația ideală a sezonului (Best XI), în 2015.

„Din Sierra Leone până în America, sunt 20 de ani în care am alergat după ceva mai măreț. Golurile dispar, recordurile dispar. Dar ceea ce duci mai departe, asta rămâne”, a transmis Kamara la finalul carierei.

