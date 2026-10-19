Dacă e un club unde Laurențiu Reghecampf are ușa închisă, în mod definitiv, atunci acela se numește Esperance Tunis.

Ambele mandate ale românului aici s-au încheiat cu scandal. Primul, după patru luni, al doilea, după patru meciuri! Dacă prima despărțire s-a produs din vina arabilor, care l-au pus pe liber pe „Reghe“ când rezultatele nu justificau o asemenea decizie, acum, „ruptura“ a fost interpretată drept o „trădare“ din partea antrenorului român. Pentru că acesta a lăsat echipa baltă și a preferat să se întoarcă în România, la primul apel primit din partea lui Gigi Becali. Firește, după o asemenea succesiune de evenimente, Laurențiu Reghecampf a devenit „inamicul publicului“, la Esperance Tunis.

Bomba play-off-ului Champions League: Esperance, la un pas de eliminare

În momentul în care „Reghe“ i-a anunțat pe tunisieni că pleacă, arabii au luat foc din două motive. În primul rând, i-au reproșat românului că a negociat cu un alt club, deși era sub contract. Și apoi, s-au enervat că Reghecampf dă bir cu fugiții înaintea unei duble cu o miză uriașă, în play-off-ul Champions League.

Chiar dacă, într-o primă fază, Esperance n-a acuzat plecarea lui „Reghe“ – echipa a bătut tot în amicale și în primul meci din campionat fără antrenorul român -, arabii n-au scăpat de ce le-a fost frică! Pentru că, ieri, în prima manșă din play-off-ul Champions League, gruparea tunisiană a furnizat surpriza neplăcută a acestei runde.

Cu spaniolul Pablo Franco pe bancă – acesta l-a înlocuit pe Reghecampf – Esperance a pierdut pe terenul celor de la Asswehly (Libia), scor 0-1. Ayed a înscris singurul gol al meciului, în minutul 62. Urmează returul din Tunisia, programat pentru 24 octombrie. Dacă Esperance nu va reuși remontada pe teren propriu, eliminarea din Champions League ar echivala cu un dezastru pentru club. Mai ales că, după remanierea masivă a lotului în vară, obiectivul declarat al clubului a fost un triumf în Champions League.

De-a lugul istoriei sale de 107 ani, Esperance a cucerit trofeul suprem, în fotbalul african la nivel de cluburi, în patru rânduri: 1994, 2011, 2018 și 2019.