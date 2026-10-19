Nu s-a mai tuns de aproape 750 de zile!

Au trecut peste doi ani și 100 de meciuri de când Frank Ilett, fanul lui Manchester United, a acceptat provocarea să nu se tundă până când echipa sa favorită nu leagă cinci victorii consecutive.

Din 5 octombrie 2024, "Diavolii Roșii" au avut cinci antrenori (Erik Ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim, Darren Fletcher, Michael Carrick) și doar Carrick a reușit să înșiruie patru victorii la rând (cu Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham), dar s-a încurcat cu West Ham United (1-1 / 10 februarie 2026).

Chinul continuă pentru fanul mancunian, după ce contorul s-a resetat din nou, din cauză că United a remizat cu Leeds (1-1), în weekendul trecut. Ilett, care are contul de Instagram The United Strand, a ajuns deja la 1.5 milioane de urmăritori, curioși să vadă când se termină supliciul capilar.

United, pe locul al 13-lea în Premier League și Champions League

În acest moment, trupa de pe Old Trafford ocupă poziția a 13-a în Premier League (7 meciuri, 7 puncte - 1 victorie, 4 egaluri, 2 înfrângeri / golaveraj 10-10) și a fost eliminată din FA Cup (2-3 cu Brighton & Hove Albion). De asemenea, ocupă locul al 13-lea în faza ligii din Champions League (2 meciuri, 3 puncte - 1 victorie, 1 înfrângere / golaveraj 4-2).

În perioada următoare, United va înfrunta pe Como (21 octombrie / Champions League), Bournemouth (25 octombrie / Premier League), Chelsea (31 octombrie / Premier League), AS Roma (3 noiembrie / Champions League) și Aston Villa (8 noiembrie / Premier League).

Foto - The United Strand (Instagram)