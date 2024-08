Colegul lui Drăgușin de la Tottenham riscă închisoarea. Ange Postecoglou l-a exclus din lot

Deţinerea acestui tip de drog în scop recreaţional este ilegală de anul trecut în Regatul Unit şi poate duce la pedepse de doi ani de închisoare.

Bissouma a postat un videoclip pe Snapchat în care este văzut inhalând protoxid de azot. Acest gaz ilariant conţinut în baloane poate avea consecinţe foarte grave asupra sănătăţii.

El şi-a cerut ulterior scuze pentru gestul său. "Aceasta este o lipsă flagrantă de judecată. Înţeleg gravitatea situaţiei şi riscurile pentru sănătate implicate şi îmi iau foarte în serios responsabilitatea de fotbalist şi model de urmat'', a spus mijlocaşul de origine ivoriană care reprezintă însă naţionala statului Mali, transmite Agerpres.

Ange Postecoglou, antrenorul lui Tottenham, echipă la care evoluează fundaşul român Radu Drăguşin, a susţinut joi o conferinţă de presă în care a anunţat suspendarea jucătorului pentru meciul de la Leicester.

"Când se întâmplă aşa ceva, încerc să privesc în două moduri. Primul, că este o persoană şi că a luat o decizie proastă. Vor fi sancţiuni, unele educative. Al doilea este că e un jucător, cu responsabilităţi. Nu va fi acolo luni, l-am suspendat. Trebuie să ne recăpătăm această încredere în el", a spus tehnicianul australian.

"He's made a really poor decision, he has responsibilities but you want to help him through that" ????️

Ange Postecoglou explains the decision to suspend Yves Bissouma for match against Leicester after laughing gas incident. pic.twitter.com/cveZBNAAO2