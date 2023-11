La câte puncte diferență s-a clasat Leo Messi în fața lui Erling Haaland în topul Balonului de Aur 2023

Starul argentinian i-a devansat în TOP 4 pe Erling Haaland (locul doi), Kylian Mbappe (locul trei) și pe Kevin De Bruyne (locul patru), pentru a-și asigura cel mai probabil ultimul Balon de Aur.

Lionel Messi a obținut 462 de puncte în lupta pentru ediția 2023 a Balonului de Aur. S-a clasat la 105 puncte diferență față de ocupantul poziției secunde, Erling Haaland (357 de puncte).

Țări precum Anglia, Arabia Saudită, Argentina sau chiar și România și Ungaria l-au votat pe Lionel Messi. Portugalia, în absența lui Cristiano Ronaldo, l-a votat pe Bernardo Silva, superstarul de la Manchester City.

???? Leo Messi won the Ballon d’Or over Erling Haaland by 105 points.

???????? Leo Messi - 462 points

???????? Erling Haaland - 357 points

…here full list of votes country by country! ????????️

???????? South Africa: Messi

???????? Albania: Messi

???????? Algeria: Haaland

???????? Germany: Messi

???????????????????????????? England: Messi

????????… pic.twitter.com/IeXwbESkIQ