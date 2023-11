"Dacă voi fi prezent la CM 2026?" Leo Messi a oferit răspunsul

Campion mondial cu naționala sa în 2022, starul argentinian a câștigat luni seară la ceremonia de la Paris al optulea Balon de Aur, după ce i-a depășit în top pe Erling Haaland, Kylian Mbappe și Kevin De Bruyne.

Lionel Messi a vorbit despre Campionatul Mondial din 2026, moment în care se va apropia de vârsta de 39 de ani, și a subliniat că va fi dificil să fie prezent acolo.

Argentinianul bate pasul spre retragere, având în vedere că în luna iulie a refuzat extinderea contractului cu Paris Saint-Germain și a ales să se transfere în Statele Unite ale Americii.

„Dacă voi fi prezent la Campionatul Mondial din 2026? Având în vedere câți ani o să am atunci, pare dificil. Dar, vom vedea”, a spus Lionel Messi în L'Equipe, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????????? Leo Messi: “The 2026 World Cup? Considering the age I will be at that time, it seems difficult — but we'll see”, he has told @FlorentTorchut @LEquipe. pic.twitter.com/72BAWycNoB