OFICIAL La 39 de ani, Elton a semnat! Unde a ajuns „piticul atomic” de 1,54 m, „fotbalist de 10 milioane de euro” la FCSB

La 39 de ani, fostul mijlocaș al celor de la FCSB a semnat cu un club din Brazilia.

Brazilianul a semnat cu Zumbi Esporte Clube, formație din orașul União dos Palmares, care evoluează în competițiile regionale din statul Alagoas.

„Am decis să ajut echipa”

Într-un interviu acordat presei locale, Elton a explicat că decizia revenirii pe teren a venit în urma unui parteneriat între clubul său, Inter Arabia, și Zumbi Esporte Clube.

„Am adus câțiva jucători la Zumbi și ajutăm la acoperirea cheltuielilor. Am primit invitația de la staff și de la antrenor și, cum mă antrenez mereu, am decis să accept și să ajut echipa și pe teren”, a spus brazilianul pentru ge.globo.

Elton a debutat în fotbalul mare la Corinthians, cu care a devenit campion al Braziliei în 2005, iar ulterior a evoluat mai mulți ani în Arabia Saudită, unde a devenit idol la Al-Fateh SC.

  Elton (1,54 m), în duel cu Nemanja Vidakovic (1,84 m)

În România, mijlocașul a jucat în 2007 pentru FCSB, unde a bifat doar nouă meciuri oficiale și a marcat un gol.

„Fotbalist de 10 milioane”

Cristi Chivu, pe atunci la Inter Milano ca jucător, a fost atât de impresionat când a văzut filmulețe cu brazilianul încât l-a sunat imediat pe Stoica și a cerut mai multe detalii.

„Când l-am adus pe Elton, m-a sunat Cristi Chivu și mi l-a dat pe Doni, portarul Braziliei, la telefon. Doni nu credea că l-am putut lua. Mi-a zis: ‘Elton e jucător de 10 milioane!’. Am reușit să-l aducem cu un milion și ceva, pentru că jumătate din drepturile lui aparțineau unui agent”, a povestit MM Stoica la Fanatik.

