Brazilianul a semnat cu Zumbi Esporte Clube, formație din orașul União dos Palmares, care evoluează în competițiile regionale din statul Alagoas.

„Am decis să ajut echipa”

Într-un interviu acordat presei locale, Elton a explicat că decizia revenirii pe teren a venit în urma unui parteneriat între clubul său, Inter Arabia, și Zumbi Esporte Clube.

„Am adus câțiva jucători la Zumbi și ajutăm la acoperirea cheltuielilor. Am primit invitația de la staff și de la antrenor și, cum mă antrenez mereu, am decis să accept și să ajut echipa și pe teren”, a spus brazilianul pentru ge.globo.

Elton a debutat în fotbalul mare la Corinthians, cu care a devenit campion al Braziliei în 2005, iar ulterior a evoluat mai mulți ani în Arabia Saudită, unde a devenit idol la Al-Fateh SC.