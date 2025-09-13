L-a făcut KO pe Josue Homawoo a reacționat după ce l-a băgat în spital pe fostul jucător al lui Dinamo: ”Panică!”

Fotbal extern
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul Standard Liege - KV Mechelen a avut parte de momente dramatice în care a fost implicat fostul dinamovist Josue Homawoo,

Josue Homawoo KV Mechelen Standard Liege
După doar câteva secunde de joc, Josue Homawoo a intrat într-un duel aerian cu Bilal Bafdili.

Ce a spus omul care l-a făcut KO pe Josue Homawoo

Mijlocașul lui Mechelen l-a lovit în zona capului pe fostul jucător al lui Dinamo, care și-a pierdut cunoștința pe loc și s-a prăbușit pe gazon, unde a început să aibă convulsii.

Jucătorii au intrat în panică și au cerut imediat intervenția medicilor. Homawoo a primit îngrijiri medicale pe gazon timp de 10 minute, iar, apoi, a fost transportat direct la spital.

Homawoo a părăsit terenul pe targă, flancat de jucătorii celor două formații. Vizibil afectat că l-a făcut KO pe fotbalistul din Togo, Bafdili a reacționat la finalul jocului.

Nu l-am văzut venind până când, dintr-o dată, am simțit contactul. Nu am nicio idee ce s-a întâmplat exact. Am mers la minge. Bineînțeles că a fost panică atunci când vezi un băiat întins pe jos în felul acela. Dar medicii ne-au liniștit rapid. Sper din suflet să nu fie ceva grav. Îi doresc însănătoșire grabnică”, a spus Bafidli după meci.

Reacția clubului Standard Liege după accidentarea lui Homawoo

Apoi, în miez de noapte, a venit și reacția oficială a clubului Standard Liege.

Josue Homawoo se află la Urgențe, în cadrul Spitalului Universitar din Liège, unde va rămâne sub observație cel puțin până mâine.

Primele investigații sunt liniștitoare și nu au evidențiat leziuni sau hematoame la nivelul craniului și al vertebrelor cervicale. Investigații suplimentare vor fi efectuate în zilele următoare.

Durata indisponibilității sale va fi evaluată în curând. Îi dorim lui Josue o recuperare rapidă”, se arată în comunicatul oficial al lui Standard Liege.

