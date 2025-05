Sâmbătă, în ultima etapă din LaLiga, Kylian Mbappe a decis meciul Real Madrid - Real Sociedad. Echipa lui Carlo Ancelotti s-a impus cu 2-0 după golurile atacantului francez: primul în minutul 38, după ce inițial a ratat un penalty, iar al doilea în minutul 84, cu un șut la colțul scurt.

Kylian Mbappe încheie sezonul cu 31 de goluri în LaLiga și e aproape de Gheata de Aur



Grație dublei de azi, Mbappe a încheiat primul său sezon în LaLiga cu 31 de goluri. Atacantul lui Real Madrid a devenit lider în clasamentul pentru Gheata de Aur, cu 62 de puncte (2 este coeficientul pentru primele cinci campionate ale Europei).



Mbappe l-a devansat pe Viktor Gyokeres, care a marcat mai multe goluri, nu mai puțin de 39, dar care are un punctaj mai slab (58,5). Internaționalul suedez evoluează la Sporting Lisabona, iar Portugalia are un coeficient de doar 1,5 în cursa pentru Gheata de Aur. În plus, Primeira Liga s-a încheiat deja, astfel că Gyokeres nu își mai poate îmbunătăți statisticile.

Mohamed Salah are nevoie de 4 goluri contra lui Palace pentru a-l devansa pe Mbappe



Șanse reale pentru devansarea lui Mbappe mai are doar Mohamed Salah. Egipteanul de la Liverpool are 28 de goluri și 56 de puncte, iar pentru a cuceri Gheata de Aur ar avea nevoie de patru goluri în ultima etapă din Premier League, împotriva lui Crystal Palace.



Dacă Mbappe și Salah termină la egalitate de goluri, câștigătorul Ghetei de Aur va fi desemnat fotbalistul cu mai puține minute jucate în acest sezon. La acest capitol, tot Mbappe stă mai bine (2.917 minute, față de cele 3.290 ale lui Salah).