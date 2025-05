Carlo Ancelotti: ”Îi urez succes lui Xabi Alonso!”

Tehnicianul Italian va prelua echipa națională a Braziliei, însă a mărturisit că Real Madrid va rămâne un club special pentru el.

Ancelotti a vorbit despre mandatul său la Real Madrid, unul plin de success, dar a profitat de ocazie și a confirmat și numele noului antrenor al madrilenilor. Xabi Alonso va prelua echipa din vară, după Cupa Mondială a Cluburilor, eveniment ce poate fi urmărit în direct pe PRO TV, PRO Arena și VOYO.

”Va fi ceva special, este inevitabil. Este ultimul meu meci. Întotdeauna, când se încheie o etapă, există multă emoție. Și exact asta mi se întâmplă acum. Dar nu sunt trist, deloc, ci foarte fericit. Am încercat să dau tot ce am avut mai bun și plecăm fericiți și mulțumiți, pentru că, mai devreme sau mai târziu, acest moment trebuia să vină.

Sunt recunoscător pentru această perioadă: jucători, club, președinte... ne-am simțit foarte bine în tot acest timp, cel puțin eu așa am simțit. Cu multă afecțiune, sprijin și recunoștință pentru oportunitatea de a antrena jucători extraordinari. Această etapă se încheie, a fost destul de lungă, dar s-a încheiat bine. N-am avut niciodată vreo dispută cu președintele și nici nu voi avea. Nici măcar în ultima zi. Până acum, totul e bine. Și începe o nouă etapă, în care intru cu același entuziasm cu care am ajuns aici.

Mândria mea este că am avut șansa de a antrena acest club. Succesul a tot ceea ce s-a realizat din 2013 încoace rămâne acolo. Vreau să-mi iau rămas-bun cu toată afecțiunea pe care o am pentru acest club. Nu vreau să dau sfaturi, fiecare are propria metodologie. Dar îi doresc să se bucure de Real Madrid. Xabi Alonso va fi primul și îi urez mult succes. Are calitatea necesară pentru a antrena Real Madrid. Să se bucure de asta – asta e tot ce am de spus”, a spus Carlo Ancelotti la conferința de presă.