Kimmich, despre demiterea lui Nagelsmann: „Schimbarea antrenorului reprezintă un eșec al jucătorilor!”

Schimbarea antrenorului este întotdeauna un lucru dezamăgitor, înseamnă că şi noi, jucătorii, am eşuat, a spus sâmbătă seara căpitanul naţionalei de fotbal a Germaniei, Joshua Kimmich, component al echipei Bayern Munchen, cu referire la înlocuirea antrenorului bavarezilor, Julian Nagelsmann cu Thomas Tuchel.

„O schimbare de antrenor este întotdeauna ceva dezamăgitor pentru că înseamnă că şi noi, jucătorii, nu am fost buni, nu am obţinut rezultatele scontate. Este logic, pentru că dacă am fi făcut performanţă, antrenorul nu era schimbat. Este o situaţie neplăcută pentru toată lumea, dar ăsta este fotbalul, trebui să facem faţă, să depăşim aceste situaţii”, a spus Kimmich.

Aşa cum se ştie, clubul Bayern Munchen a confirmat vineri seara că a decis să se despartă de antrenorul Julian Nagelsmann, înlocuit cu Thomas Tuchel, care va avea un contract valabil până în vara anului 2025.

Venit în Bavaria în vara lui 2021 de la RB Leipzig pentru o sumă estimată între 20 şi 25 de milioane de euro, Julian Nagelsmann, aflat sub contract până în vara lui 2026, a fost suspendat din funcţie de conducerea lui Bayern, precizează clubul.

Bayern a renunţat la serviciile lui Julian Nagelsmann, cu două săptămâni şi jumătate înaintea meciului tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor împotriva lui Manchester City.

Thomas Tuchel a semnat un contract pe două sezoane şi jumătate cu Bayern şi va conduce antrenamentul de luni al campioanei en titre a Germaniei.

Fost antrenor al echipelor Paris Saint-Germain şi Chelsea Londra, Thomas Tuchel locuieşte deja de câteva săptămâni la Munchen împreună cu familia sa, după plecarea de la clubul englez, cu care a câştigat Liga Campionilor în 2021.