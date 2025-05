Starul francez a fost din nou decisiv pentru Al-Ittihad, echipă care a câștigat vineri Cupa Regelui Arabiei Saudite, după ce se încoronase deja campioană în urmă cu două săptămâni. Trupa antrenată de Laurent Blanc reușește astfel dubla internă și își încheie stagiunea în mare stil.



Karim Benzema e de neoprit!



În finala cu Al-Qadsiah, scor 3-1, Benzema a fost din nou omul meciului. Atacantul de 37 de ani a marcat două goluri: primul în minutul 34, după o pasă excelentă a lui Steven Bergwijn, iar al doilea în prelungiri (90+4), după o acțiune semnată de Moussa Diaby.



Houssem Aouar a punctat și el pentru Al-Ittihad în minutul 43. De partea cealaltă, Pierre-Emerick Aubameyang a dat speranțe celor de la Al-Qadsiah, marcând din penalty în finalul primei reprize (45+6).



Este al doilea trofeu pentru Laurent Blanc de la preluarea echipei în vara lui 2024, în locul lui Marcelo Gallardo.

Fostul selecționer al Franței a fost desemnat recent antrenorul anului în Arabia Saudită, în timp ce Benzema a fost ales cel mai bun jucător al sezonului.



După trofeul câștigat, Al-Ittihad a postat pe rețelele sociale imagini de la sărbătoare, cu un mesaj provocator: „BEST CLUB IN THE WORLD! (Cea mai bună echipă din lume” — semn clar că echipa din Jeddah se consideră noua forță dominantă în fotbalul mondial.