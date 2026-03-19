Cu mai puţin de trei luni înainte de Cupa Mondială din 2026, antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, a anunţat lotul de 28 de jucători pentru meciul amical al campioanei mondiale împotriva Guatemalei, pe 31 martie.

Gianluca Prestianni, convocat la națională după ce a fost acuzat de rasism la adresa lui Vinicius

Atacantul echipei Benfica, Gianluca Prestianni, acuzat de rasism de extrema braziliană a lui Real Madrid, Vinicius Jr., la mijlocul lunii februarie, este inclus în acest lot.

Argentinianul a fost suspendat de UEFA pentru manşa retur dintre clubul portughez şi Real Madrid, pe 25 februarie.

Din lot nu lipseşte Lionel Messi, care tocmai a depăşit mitica bornă de 900 de goluri în carieră.