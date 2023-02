La gala de la Paris au participat și foarte mulți jurnaliști. Unul dintre ei, Gaston Edul, de la publicația argentiniană TyC Sports, a vrut să stea de vorbă cu Virgil van Dijk înainte de începerea galei, însă s-a lovit de refuzul jucătorului de la Liverpool.

Jurnalistul ignorat de Virgil van Dijk, "erou național" după replica dată olandezului

"Virgil! Virgil! Un minut, doar două întrebări, te rog", a strigat jurnalistul sud-american, însă Van Dijk i-a făcut un semn discret cu mâna și a mers mai departe, fără să accepte interviul.

Jurnalistul s-a repliat rapid și a oferit o replică tăioasă: "Van Dijk ne zice că nu vrea. Nu contează. Argentina l-a învins în sferturile de finală", a spus Gaston Edul, făcând referire la meciul de la CM 2022 pierdut de Olanda la loviturile de departajare.

"Argentinianul care a devenit astăzi 'erou național' pentru răspunsul dat lui Van Dijk. Peste două milioane de vizualizări și crește! Argentina continuă să trăiască într-o euforie permanentă după câștigarea Cupei Mondale, iar o dovadă este și clipul viral cu jurnalistul Gaston Edul", a scris publicația spaniolă As despre momentul de la gala FIFA The Best.

Ignorat de Van Dijk, jurnalistul argentinian a publicat ulterior pe contul său de Twitter mai multe fotografii din momentele în care dialoga cu alte personalități, precum Lionel Messi, Ronaldo Nazario, Richarlison, Lionel Scaloni sau Emiliano Martinez.

Virgil van Dijk a fost desemnat în cea mai bună echipă a anului 2022 la gala FIFA The Best.

Premiile acordate la gala FIFA The Best