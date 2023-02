Cum a reacționat Kylian Mbappe după ce Lionel Messi a fost desemnat The Best la gala FIFA

Argentinianul, premiat la gala care s-a ținut la Paris, i-a învins în marea finală pe Kylian Mbappe, colegul său de la Paris Saint-Germain, și pe Karim Benzema, atacantul lui Real Madrid.

Dintre cei trei finaliști, doar Messi și Mbappe au participat la gală. Cei doi fotbaliști de la PSG au stat unul lângă altul la gala de la Paris, iar Gianni Infantino, președintele FIFA, l-a anunțat drept câștigător pe starul Argentinei, devenit campion mondial în decembrie.

Imediat după ce Infantino a rostit numele lui Messi, sud-americanul a dat mâna cu Mbappe. Francezul a afișat un zâmbet larg, l-a bătut pe umăr și l-a felicitat pe colegul său.

După ce a fost anunțat câștigător, Lionel Messi, însoțit la gală de soția sa, Antonela Roccuzzo, a urcat pe scenă și a ținut un discurs scurt.

"Vreau să spun că e o plăcere să fiu aici din nou, între cei trei, Benzema, chiar dacă nu e, Kylian, ambii au avut un an extrem de mare. Vreau să le mulțumesc coechipierilor mei. Sunt aici azi Scaloni, Dibu, fără ei nu am fi azi aici. Trofeul e parte din ei, e recunoașterea pentru echipă.

A fost o nebunie anul ăsta după atâta luptă, după cât am insistat, e un vis pentru orice jucător, foarte puțini jucători reușesc să îl câștige, mulțumesc Lui Dumnezeu, eu am reușit.

Mulțumesc familiei, argentinienilor pentru modul în care am trăit, va rămâne pe viață în amintirile noastre. Îi pup pe băieții mei, care ne urmăresc. Vă mulțumesc", a spus Lionel Messi.

LIONEL MESSI HAS WON HIS 2ND FIFA THE BEST AWARD. THE GOAT #FIFATHEBEST #Messi???? pic.twitter.com/GCpZt86GfV