Jurgen Klinsmann, ironie nimicitoare pentru Italia! Legenda a spus de ce a ratat Mondialul „Squadra Azzurra”

Reacția lui Klinsmann vine în contextul în care „Squadra Azzurra” a ratat pentru a treia oară consecutiv participarea la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă la penalty-uri de Bosnia.

Jurgen Klinsmann, fără ocolișuri despre Italia

Jurgen Klinsmann cunoaște foarte bine fotbalul italian. A evoluat la Inter (1989–1992) și la Sampdoria (1997–1998), trecându-și alături de milanezi în palmares Cupa UEFA în 1991.

Klinsmann nu s-a ferit deloc de cuvinte când a vorbit despre situația fotbalului din „Cizmă”. Legendarul atacant a susținut că talente precum Yamal și Musiala ar fi evoluat probabil în Serie B acum pentru a căpăta experiență, dacă s-ar fi născut în Italia.

„În Italia, Lamine Yamal și Jamal Musiala ar juca probabil în Serie B pentru a câștiga experiență... Italia plătește prețul pentru lipsa de lideri, jucători tehnici și încredere în tinerele talente...” - au fost cuvintele lui Klinsmann, citate de Transfer News Live.