Jurgen Klinsmann, ironie nimicitoare pentru Italia! Legenda a spus de ce a ratat Mondialul „Squadra Azzurra”

Jurgen Klinsmann (61 de ani), legendar atacant și antrenor german, a ironizat modalitatea în care decurge fotbalul din Italia. 

Reacția lui Klinsmann vine în contextul în care „Squadra Azzurra” a ratat pentru a treia oară consecutiv participarea la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă la penalty-uri de Bosnia. 

Jurgen Klinsmann, fără ocolișuri despre Italia

Jurgen Klinsmann cunoaște foarte bine fotbalul italian. A evoluat la Inter (1989–1992) și la Sampdoria (1997–1998), trecându-și alături de milanezi în palmares Cupa UEFA în 1991.

Klinsmann nu s-a ferit deloc de cuvinte când a vorbit despre situația fotbalului din „Cizmă”. Legendarul atacant a susținut că talente precum Yamal și Musiala ar fi evoluat probabil în Serie B acum pentru a căpăta experiență, dacă s-ar fi născut în Italia. 

„În Italia, Lamine Yamal și Jamal Musiala ar juca probabil în Serie B pentru a câștiga experiență... Italia plătește prețul pentru lipsa de lideri, jucători tehnici și încredere în tinerele talente...” - au fost cuvintele lui Klinsmann, citate de Transfer News Live. 

Conte, tentat să preia „Squadra Azzurra” 

Antonio Conte (56 de ani), antrenorul lui Napoli, campioana en-titre din Serie A, ia în calcul să redevină selecționerul Italiei. 

După ratarea calificării la Campionatul Mondial și plecarea lui Gattuso, numirea unui nou selecționer al Italiei este unul dintre cele mai fierbinți subiecte ale momentului în „Cizmă”. 

Antonio Conte este interesat să conducă prima reprezentativă a Italiei, după cum informează tuttomercatoweb.com. El a mai avut un mandat între 19.08.2014 și 30.06.2016. 

În perioada menționată a pregătit „Squadra Azzurra” în 24 de meciuri, înregistrând 14 victorii, 6 remize și 4 înfrângeri.

  • 10 trofee majore a cucerit în carieră Antonio Conte, dintre care cinci Serie A și un Premier League. 
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Legendarul Jurgen Klinsmann l-a analizat „la sânge” pe Cristi Chivu: „În astfel de perioade...”
Jurgen Klinsmann, demis din funcția de selecționer! ”Nu a reuşit să demonstreze abilităţile așteptate”
Jurgen Klinsmann este din nou selecționer! Va antrena o națională prezentă la ultimul Campionat Mondial
Selecționerul Iranului cere demisia lui Jurgen Klinsmann din cadrul FIFA: "Au lucrat arbitrul / Îl învit în cantonamentul nostru"
Jurgen Klinsmann noul antrenor de la Liverpool! Vezi ce plan au noii proprietari:
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Jurgen Klinsmann, demis din funcția de selecționer! ”Nu a reuşit să demonstreze abilităţile așteptate”
Flora Tallinn nu renunță la calificare! Avertismentul estonilor pentru Hagi înaintea returului
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas
Oferta refuzată de Cristi Chivu: ”Am vorbit cu el”
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

