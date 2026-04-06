Giannis Michailidis: ”I-am spus asta înainte să plece!”

Imediat după ce PAOK a remizat cu Panathinaikos, echipa antrenată de Rafa Benitez, Lucescu Jr a luat un avion privat și a zburat spre București, după ce starea medicală a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit.

Antrenorul nu a rămas nici la conferința de presă, însă elevul său, Giannis Michailidis, a dezvăluit ce i-a spus antrenorului înainte să plece.

”Nu a fost un debut ideal. Nu am fost ceea ce ar fi trebuit să fim. Nu am fost complet slabi, dar nu am atins standardele la care am ajuns tot anul. Suntem dezamăgiți de rezultat, mai este mult din campionat. Trebuie să mergem mai departe.

Panathinaikos s-a închis puțin mai mult decât ne așteptam. Când se întâmplă asta, este dificil să desfaci apărarea adversă. Am încercat pe flancuri, uneori mingea nu intră în poartă. Nu dăm vina pe modul în care a jucat Panathinaikos, trebuie să forțăm mai mult.

Nu pot spune că nu am fost lucizi. Când e 0-0 și îți dorești rezultatul, grăbești puțin jocul. Am presat, dar rezultatul dorit nu a venit. Panathinaikos a jucat bine și s-a terminat 0-0.

Asta este fotbalul, am lăsat în urmă meciul cu Volos, uneori câștigi, alteori pierzi. Nu căutăm scuze precum lipsa de ritm. Adevărul este că nu am fost ceea ce trebuia să fim și trebuie să înfruntăm asta direct.

Suntem alături de el (n.r. Răzvan Lucescu). Eu personal înțeleg situația, pentru că am trecut prin ea. Suntem mereu alături de el, i-am spus asta înainte să plece. Sperăm ca totul să meargă bine”, a spus Michailidis.

Răzvan Lucescu: ”E o situație grea!”

Însoțit de familie, Răzvan Lucescu l-a vizitat pe tatăl său la Spitalul Universitar. La plecare, antrenorul lui PAOK a făcut o scurtă declarație.

"E o situație grea și vă rog mult să încercați să respectați acest moment. Sunt cei de la spital care știu cel mai bine să explice. Dau comunicate atunci când este nevoie și când simt că e momentul. Înțelegeți asta. Nu e simplu deloc. Vă mulțumesc", a transmis Răzvan Lucescu.