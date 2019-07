Jucatoarea din nationala Elvetiei disparuta in lacul Como, a fost gasita MOARTA! Mesajul postat de Shaqiri pe retelele de socializare

Fotbalista care era capitan la Young Boys si componenta a nationalei Elvetiei, care a disparut acum doua zile in lacul Como, a fost gasita moarta astazi.

Xerdan Shaqiri, fotbalist la Liverpool si in nationala Elvetiei, este socat de faptul ca Florijana a fost gasita moarta si a transmis un mesaj pe Twitter.

"Sunt foarte socat de moartea Florijanei Ismaili. Eu si familia mea transmite condoleante familiei si apropiatilor Florijanei", a spus Shaqiri pe contul sau de Twitter.

Xherdan Shaqiri expresses shock as Swiss footballer Florijana Ismaili is 'found dead' after tragic swimming accident on Lake Como https://t.co/SS47P6YVPj pic.twitter.com/FItI5aEyRX