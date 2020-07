Daniel Isaila a dat cartile pe fata si a vorbit despre placarea sa de la nationala U21: "A trebuit sa decid ce e mai bine pentru mine si pentru viitorul familiei mele"

Daniel Isaila a vorbit despre plecarea sa de la echipa nationala de tineret.

El a hotarat sa plece atunci in Arabia, la Al Hazm, iar in locul lui, Mirel Radoi a calificat echipa la EURO 2019 si a reusit sa ajunga pana in semifinalele competitiei, acolo unde a fost eliminata de Germania.

Isaila a declarat ca a fost o decizie grea, dar ales ce era mai bine pentru viitorul sau si al familiei sale. Antrenorul a fost aproape sa renunte la oferta, dar dupa ce a discutat cu cei de la FRF a constatat ca ei nu ii vor oferi echilibrul dorit.

"A fost un moment atunci nu tocmai placut, pentru ca... Da, a fost foarte greu.

(n.r. - despre partea financiară) Nu, niciodata nu s-a pus situatia asa. Situatia a fost clara de la inceput. Oferte au fost, poate mult mai bune, din punct de vedere financiar, in trecut si cand eram la inceput. Am refuzat categoric, pentru ca eram la inceput de campanie. Eram la final de campanie, era luna iunie, mai aveam practic 3 luni de contract. Am avut o discutie clara, este o oferta pe care...eu ii dau cu piciorul. Ok, spun nu, merg in continuare, imi asum riscul, ne calificam, nu ne calificam, contractul meu expira. Ce facem? Sunteti multumiti de munca pe care am depus-o pana acum la Federatie? Suntem foarte multumiti, au fost corecti oamenii cu mine. Atunci, eu am oferta asta pe masa, ii dau cu piciorul, trebuie sa ma gandesc. Ok , raman la Federatie, dar hai sa prelungim contractul pentru inca o campanie. N-au fost de acord, au zis s ajungem, sa vedem si sa treaca. Ok, eu pierd oferta, ajungem, ne calificam, nu ne calificam, poate ma calific si nu mai vreau sa continui sau voi nu mai vreti sa continui, poate aveti alte planuri, alta filosofie. Si atunci a trebuit sa decid ce e mai bine pentru mine si pentru viitorul familiei mele", a declarat Daniel Isaila pentru Telekom.

Fostul selectioner a spus ca el mereu a avut incredere in jucatorii de la U21 ca vor reusi sa faca performanta.

"(n.r. - Ai crezut în ei?) Da, am spus-o tot timpul si am dovedit-o prin tot ce am facut in toata aceasta campanie, la inceput. Am trait la intensitate maxima, in fata televizorului, ca orice suporter. (n.r. - Ai avut o urma de parere de rau?) Nu, niciuna. Asa a fost sa fie, eu am o filosofie a mea, toate sunt randuite acolo, fiecare om are drumul lui croit in viata de Dumnezeu si deciziile pe care le ia. Intotdeauna viata e facuta din alegeri", a spus antrenorul roman.