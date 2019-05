IREAL! In minutul 92, scorul era 2-1! Cat s-a terminat play-off-ul DEMENT pentru promovare

Meciul asta va intra in istorie!

Hatyaspor s-a calificat in finala play-off-ului pentru promovare in superliga din Turcia.

A fost NEBUNIE in finalul meciului cu Adana Demirspor. Dupa 0-0 in tur, Hatya a castigat cu 3-2 pe teren propriu. In minutul 93, oaspetii credeau ca au dat lovitura: au facut 2-2! N-a fost asa. Hatya a inscris in minutul 97 golul care o trimite in finala barajului, unde o intalnesc pe invingatoarea dintre Gazisehir si Osmanlispor.