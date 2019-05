FINALA CUPEI ROMANIEI | IMAGINI FABULOASE de la petrecerea celor de la Viitorul! Ianis si coechipierii au dansat pamporea cu trofeul in brate | VIDEO

Viitorul a castigat Cupa Romaniei, dupa ce a invins cu 2-1 Astra in finala de la Ploiesti!

Dupa sarbatoarea de pe teren a urmat o petrecere de zile mari in restaurantul lui Leonard Doroftei din Ploiesti, la care au fost prezente si o multime de personalitati din lumea sportului, printre care George Ogararu si Razvan Marin. Cu Ianis s-a fotografiat si Stere Halep, tatal Simonei Halep, suporter al echipei antrenate de Gica Hagi.

Ianis si coechipierii au dansat toata noaptea cu trofeul Cupei Romaniei in brate, iar momentul cel mai asteptat a fost celebrul dans machedonesc pamporea, pe care fotbalistii Viitorului l-au invatat foarte bine.

Echipa antrentata de Gheorghe Hagi a reusit sa obtina victoria in minutele de prelungire ale partidei, dupa ce scorul fusese 1-1 dupa timpul regulamentar.

Alibec a deschis scorul in minutul 41 cu un sut excelent, Ghita a egalat in minutul 76 dupa un corner batut fabulos de Ianis, iar golul victoriei a fost marcat de Eric in minutul 105+1.