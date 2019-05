Asa ceva nu s-a mai vazut! Arbitrul a dat gol si a validat reusita! E INCREDIBIL ce s-a intamplat la un meci din Olanda | VIDEO

Un arbitru a reusit sa inscrie un gol in acest weekend, iar apoi l-a validat.

Intamplarea a avut loc in Olanda, la un meci din Liga a 4-a, dupa ce arbitrul s-a apropiat prea mult de faza cu pricina.

Dupa ce jucatorii s-au incurcat in fata portii, iar mingea a fost respinsa, in cele din urma, arbitrul si-a facut aparitia si pentru ca mingea venea spre el, el a lovit balonul, iar acesta a ajuns in poarta.

Spre surprinderea tuturor, arbitrul nu s-a oprit aici, ci a si validat golul!