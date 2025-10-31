Polonezii par că au rămas cu un gust amar după ce l-au văzut la treabă în Ekstraklasa pe fostul selecționer al echipei naționale.

Edi Iordănescu, desființat în Polonia

Jurnaliștii din Polonia nu au avut milă cu fostul selecționer al României. Publicația zawodtyper.pl l-a criticat pe Edi Iordănescu i-a reproșat tehnicianului român atitudinea avută încă de când a semnat cu Legia Varșovia și faptul că ”se plânge non-stop”.

Mai mult, polonezii susțin că Iordănescu a încercat să pozeze în victimă în media românească de fiecare dată când s-a arătat nemulțumit de condițiile întâlnite la Legia.

”Încă de la venirea sa în Polonia, Edward Iordănescu s-a făcut remarcat ca un tipic plângăcios. S-a văitat despre orice. Transferurile nu erau bune, veniseră la momentul nepotrivit, prea multe meciuri, lot restrâns, accidentări, călătorii, lipsă de somn, greșeli de arbitraj. Se plângea non-stop.

Dădea interviuri sau lăsa să scape informații către presa românească, care descria condițiile de muncă presupus extrem de dificile ale conaționalului la Legia. S-a lăsat impresia că Iordănescu este un martir în Polonia, și nu probabil cel mai bine plătit antrenor al unei echipe de club. Totuși, dacă rezultatele l-ar fi apărat pe român, nu ar fi fost nicio problemă. Problema este că, de ceva vreme, nu-l mai apără”, au scris polonezii.

Fostul președinte al Federației Poloneze de Fotbal l-a criticat pe Edi Iordănescu

”Dacă anumite lucruri nu se schimbă, vom continua să suferim, iar eu nu-mi doresc asta. Cred că vom discuta despre anumite aspecte”, spunea Iordănescu după eșecul cu Pogon Szczecin, scor 1-2.

Zigniew Boniek, fostul președinte al Federației Poloneze de Fotbal, l-a taxat pe Iordănescu pentru faptul că, după eșecul din Cupa Poloniei, antrenorul român a lăsat de înțeles că nu are de gând să își ducă mandatul la bun sfârșit.

”În această declarație se simte mesajul ’Mulțumesc, a venit rândul altcuiva’. Sincer să fiu, am crezut că a fost o alegere bună”, a transmis Boniek pe rețelele sociale.

