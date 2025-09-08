Mijlocașul în vârstă de 30 de ani a intrat pe radarul nou-promovatei Bruk-Bet Termalica Nieciecza, scrie publicația "Tygodnik Piłka Nożna".



Mercato spectaculos, victime colaterale



Legia a avut o campanie de transferuri impresionantă în această vară, aducând nu mai puțin de 10 jucători noi, printre care nume precum Damian Szymański, Antonio Colak sau Ermal Krasniqi. Afluxul de fotbaliști a dus, inevitabil, la o restructurare a lotului, iar mai mulți jucători au fost deja puși pe liber.



După plecările unor nume ca Maxi Oyedele sau Ryoya Morishita, a venit și rândul lui Patryk Kun să fie anunțat că nu mai intră în planurile echipei din capitala Poloniei.



Conform jurnaliștilor polonezi, Bruk-Bet Termalica Nieciecza caută soluții de ultim moment pentru a-și întări echipa și vede în Kun o oportunitate excelentă. Nou-promovata nu se oprește aici, fiind interesată și de Leonardo Rocha de la Rakow Częstochowa.



Patryk Kun a sosit la Legia în 2023, chiar de la Rakow, echipă cu care a câștigat titlul. Pentru formația din Varșovia, a bifat 73 de meciuri, reușind un gol și cinci pase decisive. În palmaresul său la Legia se numără o Cupă și două Supercupe ale Poloniei.

