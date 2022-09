Întrebat despre accidentarea din 2020, Virgil van Dijk a răspuns fără să clipească 

Țările de Jos urmează să-și dispute ultimele două partide din Nations League. Louis van Gaal se va întâlni în prima confruntare cu Polonia, pe teren advers, joi, de la ora 21:45.

În cel de-al doilea meci, neerlandezii vor primi vizita Belgiei duminică, 25 septembrie, de la aceeași oră. Toate jocurile din Nations League vor fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Van Dijk, despre accidentările din trecut

Prezent la națională, Virgil van Dijk a vorbit despre accidentarea teribilă pe care a avut-o în anul 2020, când Jordan Pickford l-a accidentat într-un duel cu Everton din Premier League. Căpitanul Țărilor de Jos a fost nevoit să absenteze tot sezonul și să rateze stagiunea în care "cormoranii" ar fi trebuit să-și apere titlul.

„Nu mă îngrijorez. În opinia mea, nu mă focusez pe gândul că mă pot accidenta. Continui să joc, să fiu în formă și să rămân. Vreau să mă păstrez într-un moment bun.

Cu siguranță sunt foarte încântat să-i dirijez pe băieți acolo și să fac cât de mult bine pot. Înțeleg startul pe care l-am avut (n.r. cu Liverpool) și de ce toți întreabă motivul.”, au fost cuvintele lui Virgil Van Dijk, potrivit Mirror.

Liverpool, în această stagiune

Liverpool a avut unul dintre cele mai slabe startul de sezon în această stagiune. Formația antrenată de Jurgen Klopp începuse cu două egaluri (2-2 vs Fulham / 1-1 vs Crystal Palace) și o înfrângere (1-2 vs Manchester United) în primele trei etape, dar și-a revenit ulterior.

În acest moment, "cormoranii" se află pe poziția a opta cu nouă puncte 18 posibile și cu un meci în minus față de celelalte echipe. Liverpool a înregistrat o înfrângere, trei remize și două rezultate pozitive în primele șase etape.