Italienii încearcă să profite de nemulțumirea jucătorului de 22 de ani față de faptul că are statut de rezervă în echipa lui Daniel Farke.



Lupta pentru semnătura tânărului internațional italian se anunță una aprigă în această iarnă. Publicația SportsBoom notează că giganții din Serie A sunt convinși că fotbalistul este deschis unei reveniri în Italia, după ce nu a reușit să se impună ca titular incontestabil în Anglia în acest sezon.



Deși Juventus părea inițial favorită, directorii torinezi Alessandro Colasante și Michele Troiano fiind admiratori vechi ai jucătorului, marile rivale din Milano au contraatacat. Atât Cristi Chivu, tehnicianul celor de la Inter, cât și Massimilano Allegri, antrenorul lui AC Milan, sunt cu ochii pe situația de pe Elland Road.



Pentru Inter, interesul are o notă sentimentală și strategică: Gnonto a crescut în academia clubului milanez, înainte de a pleca la FC Zurich pentru a face pasul la profesionism și, ulterior, de a semna cu Leeds un contract pe cinci ani.



Tensiuni cu antrenorul după meciul din Cupă



Situația lui Gnonto la Leeds este tot mai instabilă. Atacantul a bifat 12 apariții în Premier League din august până în prezent, însă în două treimi dintre acestea a fost introdus pe teren doar din postura de rezervă, antrenorul Daniel Farke preferând să-l utilizeze pe final de meci.



Picătura care a umplut paharul pare să fi fost reacția tehnicianului german după recenta victorie din FA Cup, 3-1 împotriva lui Derby County. Deși Gnonto a fost desemnat „omul meciului” și a marcat un gol superb în repriza a doua, Farke a refuzat să-i acorde credite la conferința de presă.



„Jucătorii pot excela doar dacă coechipierii lor produc fotbal”, a spus Farke, o remarcă interpretată ca fiind rece, deși a admis ulterior că este „mulțumit” de elevul său.



Rămâne de văzut dacă actuala situație de la Leeds va fi exploatată de scouterii lui Chivu, care stau la pândă.

