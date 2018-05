INCREDIBIL! Ce a ajuns sa faca Hakan Sukur dupa ce a fost exilat de Erdogan! E considerat un TRADATOR in Turcia!

Legendarul Hakan Sukur a fugit in SUA dupa ce s-a luptat fara succes cu Erdogan, presedintele Turciei.

Dupa o cariera fabuloasa, incununata cu trofeul Cupei UEFA alaturi de Hagi si Popescu, turcul Hakan Sukur a ales o traiectorie neobisnuita. A intrat in politica si a ajuns pana in Parlament. Povestea de dragoste a lui Sukur cu Turcia s-a incheiat cu fuga din tara in 2015, cu un an inainte de incercarea esuata de puci impotriva regimului presedintelui Recep Erdogan, cu care a fost prieten si aliat politic.

250 de oameni au murit atunci, iar peste 60.000 de oameni au ajuns in spatele gratiilor, majoritatea jurnalisti, academicieni sau adversari politici aii puterii.

Erodogan controleaza totul in acest moment, de la politicieni, armata, media, tribunale si mai nou internet.

Sukur a simtit problemele din Turcia cu un an inainte si si-a luat sotia si cei trei copii si au fugit in SUA. Dar legaturile politice, faima si averea l-au transformat pe Sukur in unul din principalii inamici ai lui Erdogan.

Un mandat de arestare pe numele fostului atacant a fost emis, iar tatal sau a fost inchis pentru un an. Casele, afacerile si conturile bancare ale lui Sukur au fost confiscate de guvern.

Dupa o perioada in care nu s-a mai stiut de el, presa turca l-a descoperit pe Hakan Sukur in Palo Alto, Callifornia. Acolo, fostul atacant al lui Galatsaray lucreaza la o patiserie.

Ar putea sa recupereze tot, insa ar trebui sa-l sustina public pe Erdogan. "As fi trait o viata buna si as fi devenit ministru daca jucam jocul asa cum imi cereau ei. Dar acum vand cafea.

Dar nu e mereu intuneric. Chiar cred ca intr-o zi o sa fie lumina din nou. Intunericul nu e vesnic", spune el pentru New York Times.

Sukur era un erou in Turcia, acolo unde era asaltat de fani cand iesea pe strada. Pentru clientii patiseriei din Palo Alto este doar un simplu om care curata mese, le serveste cafea sau spala vase.

JOACA FOTBAL CU PROGRAMATORII DE LA GOOGLE!

Sukur nu a uitat niciodata de prima dragoste, fotbalul. Joaca la o echipa locala cu programatori de la marile companii de tehnologie chiar langa sediul Google. A marcat 11 goluri din cele 15 marcate de echipa sa la ultima partida.

"Am marcat multe goluri in cariera mea", isi aminteste Sukur. La Cupa Mondiala din 2002, a marcat dupa doar 11 secunde in finala mica impotriva Coreii de Sud, iar Turcia a incheiat turneul pe locul 3. S-a retras de la nationala cu 51 de reusite fiind golgheterul all time.

Dupa ce s-a retras de pe teren in 2008, Sukur a devenit analist TV. Apoi s-a aventurat in politica. In 2011 a castigat un loc in Parlament dupa ce a candidat pe listele partidului lui Erdogan. Dar Sukur era un discipol al lui Fethhullah Gulen, cel care incearca de 20 de ani sa aduca democratia in Turcia, fiind autoexilat in SUA.

Pentru ca Erdogan i-a declarat razboi lui Gulen, Sukur si-a dat demisia din partidul presedintelui turc.

"Dupa ce am plecat din Parlament am inceput sa am probleme in afaceri. Apareau probleme in orice imi doream sa fac. M-am gandit ca poate ar trebui sa iau o pauza, poate lucrurile o sa se linisteasca.", spune el.

In 2015 a venit la prieteni in Palo Alto, iar acolo a decis sa investeasca in patiseria unui prieten. "Am vrut ca familia mea sa fie libera, sa fim oameni independenti. Copiii mei erau tratati diferit in Turcia pentru ca acolo sunt faimos. Am vrut ca ei sa mearga in alte tari, sa invete culturi noi, sa intalneasca oameni diferiti. Asta a fost motivul pentru care am venit aici", spune el.

Apoi a venit tentativa de puci din Turcia, iar Sukur a fost asociat direct cu Gulen ca parte din planul de rasturnare al puterii din Turcia. Din idol, Sukur a devenit un paria, iar acum nu se mai poate intorce in tara.

"Aici LeBron James poate sa spuna ce vrea despre presedinte sau guvern. Poti sa spui orice. La mine in tara, daca spui ceva este o problema".

Sukur nu venise in SUA ca sa devina patiser. Are in plan sa isi deschida o academie. "Am deja cativa investitori. Dar acum oamenii se tem sa fie vazuti cu mine. Dar sunt dechis sa lucrez cu investitori americani si oameni din sport. Simt ca pot sa aduc ceva aici. Am multe relatii in Europa si in jurul lumii. Cred ca pot sa aduc multe", a mai spus el.

540 de meciuri si 260 de goluri a reusit Sukur in cariera la cluburi precum Galatsaray, Torino, Inter, Parma sau Blackburn.

112 meciuri si 51 de goluri are pentru national Turciei.

8 titluri de campion al Turciei, 6 cupe si Cupa UEFA a castigat Sukur cu Galatasaray.

Sursa foto: New York Times