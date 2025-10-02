Șeful forului mondial a subliniat, în timpul discursului său de la reuniunea Consiliului FIFA de la Zurich, că rolul fotbalului este să unească, nu să intervină în chestiuni politice complexe.



"Cel mai important mesaj este cel de pace"

Infantino a transmis că, deși forul pe care îl conduce este conștient de conflictele globale, fotbalul nu trebuie folosit ca armă politică.



"Gândurile noastre se îndreaptă către cei care suferă în numeroasele conflicte care există astăzi în lume. Cel mai important mesaj pe care fotbalul îl poate transmite în acest moment este cel de pace și unitate", a punctat liderul FIFA.



Mai mult, acesta a trasat o linie clară între sport și politică. "FIFA nu poate rezolva problemele geopolitice. Ceea ce putem și trebuie să facem este să promovăm fotbalul în întreaga lume, exploatându-i valorile unificatoare, educative, culturale și umanitare. La FIFA, ne angajăm să folosim puterea fotbalului pentru a uni oamenii într-o lume divizată", a încheiat Infantino.

