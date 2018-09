Messi si Ronaldo, PUSI LA ZID! "Este o lipsa de respect!" Reactii in lant dupa ce jucatorii nu au venit la Gala FIFA the Best

Messi si Ronaldo au fost marii absenti de la Gala FIFA the Best.

Fabio Capello i-a criticat dur pe Lionel Messi si Cristiano Ronaldo pentru ca nu au fost prezenti la Gala FIFA the Best de luni seara, in ciuda faptului ca amandoi primisera nominalizari.

Ronaldo a fost pe lista scurta a celui mai bun jucator al anului, in timp ce Messi a fost nominalizat la premiul Puskas, pentru cel mai bun gol.

Luka Modric, cel care a fost desemnat cel mai bun jucator al anului si Mohamed Salah, care a primit trofeul Puskas, au fost prezenti la eveniment, iar mai multe figuri de top din fotbalul mondial au condamnat absentele lui Messi si Ronaldo.

"Fiecare are propriile motive pentru absenta. Bineinteles ca mi-ar fi placut ca ei sa fie aici, dar nu sunt", a spus chiar Luka Modric.

Daca croatul a fost cat se poate de intelegator prin declaratia sa, Fabio Capello a condamnat dur absenta celor doi.

"Absenta lui Ronaldo si Messi? Este o lipsa de respect, pentru jucatori, pentru FIFA si pentru intreaga lume a fotbalului. Este posibil ca ei sa fi castigat prea multe si sa nu le placa sa piarda. In viata trebuie sa fii bun atat cand castigi, cat si cand pierzi", a declarat Capello.

Fostul jucator al Uruguayului si al celor de la Manchester United, Diego Forlan, a fost si el extrem de critic la adresa lui Messi si Ronaldo.

"E pacat. Messi a asistat la gala anul trecut si nu a castigat. Este pacat ca se intampla acest lucru in gala UEFA. Este un eveniment in viata fiecarui jucator si este important sa fii acolo. Nu conteaza cine castiga. Un jucator trebuie sa se exprime prin atitudine si lucrurile pe care le face. Ei doi sunt un model pentru intreaga lume", a spus Forlan.

Davor Suker, legenda Croatiei, s-a numarat si el printre contestatari.

"Trebuie sa fii un gentleman atunci cand castigi, dar si atunci cand pierzi", a spus Suker.