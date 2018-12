BOMBA! Salah ameninta ca PLEACA de la Liverpool! Scandal urias la liderul Angliei! 

Visul lui Salah de a deveni campion in Anglia poate fi spulberat in aceasta iarna!

Liverpool vrea sa-l transfere pe atacantul israelian Moanes Dabour de la RB Salzburg, atacant aflat in mare forma in acest sezon.

Dabour ar avea insa o problema cu Mohamed Salah, golgheterul egiptean al cormoranilor, lideri in Anglia cu 6 puncte in fata lui Manchester City!

Ziarul israelian Jerusalem Post scrie insa ca Salah a amenintat ca va pleca daca Liverpool va transfera un jucator evreu. Este cunoscuta aversitatea lui Salah fata de israelieni. In 2014, el a refuzat sa dea mana cu jucatorii lui Maccabi Tel Aviv inaintea unui meci, pe cand juca la Basel. La meciul tur, Salah a ales sa-si lege sireturile in timp ce colegii sai dadeau mana cu adaversarii, iar la retur a ales sa tina pumnul in aer, in loc sa intinda mana pentru salut.

Egipt si Israel s-au luptat in 1967 timp de 6 zile pentru teritoriu. In ultimii ani, relatiile dintre cele doua state au devenit mai bune dupa revolta din Egipt din 2013.

Moanes Dabour este urmarit de Liverpool in locul brazilianului Firmino, care are un sezon mai slab. Klopp e aproape sa aduca titlul lui Liverpool pentru prima data de la infiintarea Premier League si are nevoie de atacanti in forma. Dabour a marcat 33 de goluri in 65 de meciuri pentru Salzburg.