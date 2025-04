Legenda Barcelonei, Lionel Messi, continuă să urmărească atent evoluția fostului său club și a comentat ascensiunea fulminantă a noii generații de talente, având cuvinte de laudă pentru Lamine Yamal, puștiul-minune de pe Camp Nou.



În timp ce își amintea de anii petrecuți în Catalunya, Messi a vorbit despre presiunea și atenția constantă la care sunt supuși tinerii jucători din ziua de azi.



"Copiii privesc și imită totul, ei vorbesc mereu despre jucătorii de acum precum Mbappe, Vinicius, Haaland, Lewandowski și Lamine Yamal", a remarcat argentinianul, citat de Mundo Deportivo, subliniind așteptările mari puse pe umerii tinerelor talente.

Lionel Messi, impresionat de Yamal



Referindu-se specific la Yamal, Messi nu a avut decât cuvinte de laudă, considerându-l deja un jucător de top mondial, în ciuda vârstei fragede (17 ani): "Este impresionant ce arată Lamine Yamal, ce face și ce a realizat deja".



Superstarul a continuat elogiul, amintind și de succesul recent al lui Yamal cu naționala Spaniei: "A fost deja campion european cu Spania. Are doar 17 ani, este în plin proces de creștere și va continua să crească ca jucător și să adauge lucruri jocului său, așa cum am făcut și eu. Are calități incredibile și este deja unul dintre cei mai buni jucători din lume", a încheiat Messi.