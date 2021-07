"Îmi place să joc cu cei mai buni jucători din lume și Messi este unul dintre ei". Sergio Ramos, declarații neașteptate despre rivalul său 

Sergio Ramos a trecut rapid peste plecarea de la Real Madrid, după 16 sezoane petrecute pe Santiago Bernabeu.

Fundașul spaniol își dorește să obțină victorii importante cu noua sa echipă, PSG. În cadrul unui interviu acordat pentru TNT Sports, Sergio Ramos a mărturisit că îl așteaptă oricând pe Lionel Messi să se alăture proiectului.

"Îmi place să joc cu cei mai buni jucători din lume și Messi este unul dintre ei. Întotdeauna am mărturisit că Messi va avea loc în echipa mea", a declarat Ramos.

În plus, spaniolul a vorbit apreciativ și despre Neymar, colegul său de la PSG.

"Chiar dacă el a fost la Barcelona, iar eu la Real Madrid, am o relație ok cu el. În acești ani de rivalitate am creat o legătură. Mi-a trimis mesaje să mă încurajeze. Este impresionant să vezi cum starurile se ajută", a explicat Ramos.