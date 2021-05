Imagini senzationale! Un milionar si-a cumparat echipa de fotbal si l-a bagat pe fiul lui pe teren! "Micutul" are doar 126 de kg

Fotbalul continua sa suprinda, indiferent de tara.

Zib Cuju, formatie din a doua liga chineza a fost cumparata recent de He Shihua, un milionar excentric, care a promis ca va investi si va face din echipa sa una care sa se bata la promovare. Totul parea ideal, insa, in cele din urma, s-a aflat un motiv ascuns pentru care acesta a dorit sa investeasca in fotbal, mai exact, fiul sau.

Noul actionar majoritar l-a fortat pe antrenorul echipei, Hongy Huang, sa il introduca pe fiul sau, He Shihua Jr. Nimic ciudat, ar spune unii, doar ca acesta cantareste 126 de kilograme si nu are nimic in comun cu fotbalul. "Fotbalistul" a primit tricoul cu numarul "10" si a fost chiar desemnat sa bata faze fixe, chiar daca talentul sau il recomanda pentru orice alta meserie, dar nu cea de jucator.



Trebuie spus ca decarul lui Zib Cuju are 35 de ani si nu a jucat vreun meci in fotbalul profesionist inainte ca tatal sau sa cumpere clubul din liga a doua chineza. Dupa 5 etape din campionat, Zibo Cuju are un singur punct si se afla pe ultimul loc (golaveraj -8). Asadar, ce se intampla in fotbalul romanesc in prezent nu mai pare atat de anormal, mai ales cand vedem ce se intampla si pe la altii, ce-i drept, la un nivel mai scazut, daca suntem corecti.