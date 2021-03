Scandal imens in SUA, dupa o lege data in China! De ce sunt acuzati conducatorii si bachetbalistii din NBA

LeBron James si colegii sai au fost luati in colimator de politicieni, de presa si de fani.

Recent, un tribunal din provincia chineza Jiangsu a dat o sentinta prin care a decis ca teoria conform careia homosexualitatea reprezinta o afectiune mentala este o teorie stiintifica valida, nu o eroare, iar decizia a creat controverse mai mari in SUA decat in Asia. Starurile din NBA au fost acuzate ca au doua unitati de masura cand comenteaza evenimentele politice si sociale din interiorul SUA si din tara rivala. Dupa ce LeBron James si celelalte vedete din baschet au fost foarte vocale in a sprijini miscarea Black Lives Matter, au avut numeroase interventii politice aspre impotriva fostului presedinte Donald Trump si impotriva politicienilor republicani si dupa ce au fortat mutarea evenimentului All-Star Game de la Charlotte, pentru ca o lege din statul Carolina de Nord interzicea persoanelor transgender sa foloseasca toaletele in concordanta cu identitatea de gen asumata, jurnalistii si fanii au taxat tacerea adanca in privinta deciziei din China.

"Vor opri meciurile din presezon organizate in China, vor inceta sa accepte bani din vanzarea produselor de marketing pe teritoriul chinez, vor acuza vehement decizia partidului comunist de a promova deschis materiale anti-LGBT? Sau cand e vorba de miliardele de dolari venite din China, tara care le poate inchide robinetul oricand, nu mai e vorba de corectitudine politica si fiecare isi vede de sport? Sa nu uitam ca nu e primul incident petrecut in China despre care vedetele din NBA refuza sa aiba o parere. In 2019, LeBron James l-a numit 'dezinformat' si 'needucat' pe Daryl Morey, managerul general de la Houston Rockets, care scrisese pe retele de socializare 'Fight for freedom. Stand with Hong Kong' (n.r. - 'Luptam pentru libertate. Suntem alaturi de Hong Kong'), intr-un moment greu, in care China inabusea violent protestele pro-democratie din Hong Kong. Vedetele din NBA si liga au pareri politice, doar atunci cand nu le afecteaza bugetul si salariile, cand pot castiga facil capital de imagine si cand cei acuzati de ei nu au parghii sa ii pedepseasca. Ce fac ei este ipocrizie pura", a spus Sam Amico, jurnalist la OutKick, citat de mai multe publicatii americane.

In 2020, ratingul NBA a scazut cu aproape 40%, dupa ce controversatul Donald Trump, fostul presedinte al SUA, a declarat ca liga "a devenit atat de politizata incat nimanui nu ii mai pasa de ea" si le-a cerut fanilor sai sa boicoteze competitia si transmisiunile tv, pentru ca jucatorii au ales sa ingenuncheze in timpul intonarii imnului national american, in semn de sustinere pentru o campanie de egalitate rasiala si chiar au anulat meciurile printr-o decizie unilaterala, dupa impuscarea lui Jacob Blake de catre politisti, in Kenosha, Wisconsin. Miscarile si presa conservatoare i-au catalogat drept ipocriti pe jucatorii de baschet care acuza ca sunt victime ale "rasismului sistemic" si ale "privilegiului albilor", in conditiile in care, LeBron James, de exemplu, are un salariu de aproape 40 de milioane de dolari, de 800 de ori mai mult decat remuneratia medie din SUA, si aproape 75% dintre jucatori din NBA sunt de culoare.