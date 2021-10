L-a ironizat pe Ronaldo după ce a înscris împotriva lui United, iar apoi s-a dus să îi ceară tricoul! Cum a reacționat portughezul

Martial a înscris pentru „diavolii roșii”, în minutul 43, stabilind astfel și scorul la pauză. Menajat pentru prima repriză de Solskjaer, Cristiano Ronaldo a intrat în teren la zece minute după pauză, în locul lui Edinson Cavani, care a avut o mare ratare.

În minutul 65, Andros Townsend a înscris pentru echipa lui Rafa Benitez, iar chiar sub ochii lui Cristiano Ronaldo, a sărbătorit așa cum o face portughezul, cu celebrul 'Siuuu'.

„Tipul ăsta e idolul meu!”

La finalul meciului, mijlocașul a dezvăluit că Ronaldo este idolul său, iar modul prin care a sărbătorit golul a fost un semn de respect pentru el.

„Tipul ăsta e idolul meu, am crescut uitându-mă la el. Am petrecut ore întregi pe terenul de antrenament ca să îi copiez tehnicile de șutare. Poate trebuia să lucrez mai mult și la celebrare, nu a fost cea mai bună execuție. Prin asta am vrut să-i arăt puțin respect”, a spus Townsend la finalul meciului.

Reacția lui Ronaldo

La finalul meciului, jucătorul lui Everton a mers la Cristiano Ronaldo pentru a-i cere tricoul său, iar reacția portughezului nu a întârziat să apară. Deși schimbul nu a avut loc pe teren, Townsend a postat pe Instagram mai multe poze, iar în una dintre ele avea tricoul lui Ronaldo, în vestiar.

La descrierea fotografiei a scris: „Doar respect pentru GOAT”.